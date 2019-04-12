Cedi Osman'dan büyük başarı

NBA’de normal sezon heyecanı geride kaldı.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, takımının play-off potası dışında kalmasıyla sezonu kapattı.

LeBron James’in takımdan ayrılmasının ardından daha fazla sorumluluk alan milli oyuncumuz, gelişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Cedi, geçen sezon 61 maça çıktı. Bunların sadece 12’sinde ilk 5’te bulundu. Bu sezon ise 76 maça çıkan Cedi, bunların 75’inde ilk 5’te görev yaptı.

İlk sezonunda ortalama 11 dakika süre alan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ortalama 32. 2 dakika sahada kaldı.

Milli basketbolcumuz sayı ortalamasını 3.9’dan 13’e, ribaund ortalamasını ise 2’den 4. 7’ye çıkarmayı başardı.

Serbest atış çizgisinin gerisinde de büyük bir gelişim kaydeden Cedi, isabet oranını 56. 5’ten 77. 9’a yükseltti.

Birçok sorunla boğuşan takımını play-off'a taşıyamasa da önemli katkı veren yıldız oyuncu, NBA'de ikinci sezonunu hayli verimli geçirmiş oldu.