Süper Babaanne'nin gözü dünya şampiyonluğunda

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Avrupa Tekvando Birliğince Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar bireysel 65 yaş üstü kategorisinde Avrupa üçüncüsü olan Yalçın'ı makamında ağırladı.

Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yalçın'ı başarısından dolayı kutlayan Genç, çevresinde "süper babaanne" olarak da bilinen milli tekvandocuyu altınla ödüllendirdi.

Genç, Sevgican Yalçın'ın yaşına rağmen ağır bir spor yaptığını ifade ederek, "Kendisiyle spor adına gurur duyuyoruz. Sevgican hocamız akranlarının bastonla yürüdüğü bir durumda, kendisi ağır denilebilecek bir sporu yapıyor. Tekvando sporunda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemize madalyalar kazandırdı. Buna rağmen her geçen gün başarılarının üzerine koyup devam ettiriyor." dedi.

Aynı zamanda 5 torun sahibi Sevgican Yalçın'ın herkese örnek bir sporcu olduğunu belirten Genç, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.

Sevgican Yalçın ise bu sporu yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalyaları olduğunu kaydeden Yalçın, bu sayede sporun yaşının olmadığını herkese anlatmak istediğini, elinden geldiği sürece bu sporla ilgilenmeyi sürdüreceğini aktardı.

Milli sporcu, gelecek yıl Danimarka'da Dünya Şampiyonası yapılacağını belirterek, "Daha önce dünya ikinciliği başarısını elde etmiştim. Şimdi daha çok çalışarak dünya şampiyonu olmak istiyorum. İnşallah Ordu'yu ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." diye konuştu.

Antrenör Halil Öziş ise Sevgican Yalçın ile uzun yıllardır çalıştıklarını ifade etti.

Sporcunun çok azimli olduğuna dikkati çeken Öziş, "Bu planlamaları 1992 yıllarında yapmıştık. Sevgican ablanın azmiyle de çok güzel yerlere geldik. Son olarak Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde Avrupa üçüncülüğü ile hem ilimizdeki sporculara hem bu yaştaki kadınlara güzel bir örnek oldu." dedi.