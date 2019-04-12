Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti

Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki evine başsağlığı dilemek için sabah giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcuların taziye ziyaretine de katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile kulübün başkan vekili Semih Özsoy'un da taziye ziyareti için gittiği evde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcular Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Martin Skrtel, Bartu ailesine başsağlığı diledi.
Yanal: "Can Bartu örnek birisiydi"
Ersun Yanal, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir spor adamını kaybettiğini belirterek, "Bütün camiamızın ve ailesinin başı sağolsun. Yarın törende son görevimizi yapacağız. Can Bartu örnek birisiydi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.
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