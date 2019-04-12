﻿
Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti
﻿
Site İçi Arama
﻿

ERSUN YANAL VE FUTBOLCULARDAN TAZİYE ZİYARETİ

Ersun Yanal ve futbolculardan taziye ziyareti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile bazı futbolcular, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

236 Okunma

Can Bartu'nun Fenerbahçe'deki evine başsağlığı dilemek için sabah giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik heyet ve futbolcuların taziye ziyaretine de katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile kulübün başkan vekili Semih Özsoy'un da taziye ziyareti için gittiği evde Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcular Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Martin Skrtel, Bartu ailesine başsağlığı diledi.

Yanal: "Can Bartu örnek birisiydi"

Ersun Yanal, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli bir spor adamını kaybettiğini belirterek, "Bütün camiamızın ve ailesinin başı sağolsun. Yarın törende son görevimizi yapacağız. Can Bartu örnek birisiydi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

 
ETİKETLER #Fenerbahçe
Diagne: "Artık sabırsızlanıyorum"
Gol umutları: Soldado ve Diagne
Taraftar gruplarından başsağlığı mesajı
Savunmalar alarm veriyor
Lahanacılar mı, Bamyacılar mı?
Spor camiasından Can Bartu için başsağlığı mesajları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿