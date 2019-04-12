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Diagne: "Artık sabırsızlanıyorum"
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DİAGNE: "ARTIK SABIRSIZLANIYORUM"

Diagne: "Artık sabırsızlanıyorum"

Galatasaray’ın Senegalli yıldızı Mbaye Diagne, Kadıköy’deki derbiyi iple çekiyor. İlk yarıda Kasımpaşa formasıyla Ülker Stadı’ndaki maçta Fenerbahçe’ye 2 gol atan Diagne, Pazar günkü maç için “Artık sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.

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Mbaye Diagne’nin gözü Fenerbahçe maçında...

Tecrübeli futbolcu, idmanlardaki mücadelesi ve isteğiyle de derbi öncesi hocası Fatih Terim’in yüzünü güldürüyor.

Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig'in 14'ncü haftasında Kadıköy’de oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada Fenerbahçe ağlarına 2 gol gönderen Senegalli futbolcu, bu performansını tekrarlamak istiyor.

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen, ancak penaltı golleri dışında henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Artık derbi için sabırsızlanıyorum” ifadesini kullanan Diagne, Kadıköy’deki maçta takımının en kritik oyuncusu olacak.

 
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