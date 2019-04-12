Gol umutları: Soldado ve Diagne

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki takımın gol ayakları da tartışılıyor.

Sarı lacivertli ekipte; Roberto Soldado, sarı kırmızılılarda ise Mbaye Diagne...

Sezon başında İslam Slimani ve Michael Frey’ın arkasında yedek bekleyen Roberto Soldado, formayı kaptı ve bir daha da bırakmadı. İspanyol yıldız, ligin ikinci oynadığı 9 maçta 5 gol attı, 4 de gol pası verdi. Tecrübeli santrfor, Ersun Yanal’ın taktik anlayışında çok kritik bir görev üstleniyor. Rakip kalede gol arayan 33 yaşındaki futbolcu, orta alana kadar gelip arkadaşlarına da yardımcı oluyor.

Sezon başında Bafetimbi Gomis ile yollarını ayran Galatasaray, uzun süre forvet transferi beklemişti. Sarı - Kırmızılılar, devre arasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı.

Lacivert beyazlı formayla 20 kez rakip fileleri havalandıran Senegalli forvet, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 lig maçında 6 gol attı.

Yüksek bonservis bedeliyle tartışılan Diagne, bu gollerin 4'ünü penaltıdan kaydetti.

Dev derbide dikkatler, belki de maçın kaderini belirleyecek bu ikilinin üzerinde olacak.