Taraftar gruplarından başsağlığı mesajı

Üç büyük kulübün taraftar grupları, sosyal medya hesapları aracılığıyla Can Bartu için taziye açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Fenerbahçe'mizin efsane isimlerinden, formanın her zaman hakkını veren, teri ve kanı şanlı armamız uğruna akmış Can Bartu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Efsanemize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın paylaştığı başsağlığı mesajında da "Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden Can Bartu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğreniyoruz. Fenerbahçe camiasına, Bartu ailesi ve tüm Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileriz." denildi.
Beşiktaş taraftar grubu çArşı'nın açıklamasında ise, "Türk sporunun en güzel sayfalarından, büyük spor emekçisi 'Sinyor' Can Bartu'yu kaybettik. Yokluğunu kayıplarımızın yanına koyduk, acısını yürekten hissediyoruz. Yeşil sahaların, parkelerin, hepimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
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