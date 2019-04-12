Savunmalar alarm veriyor

Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi öncesinde sarı kırmızılıların savunması alarm veriyor.

Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan lig ve kupa maçlarında iki önemli oyuncusunu kaybetti.



Luyindama, kupadaki karşılaşmada kırmızı kart gördü. Partneri Marcao ise ligdeki maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Bu ikilinin yokluğunda stoperde Donk’un oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer forma için ise 3 aday var. Fernando, Ahmet Çalık ve Semih Kaya. 3 futbolcudan öne çıkan isim Semih Kaya.

Stoper ikilisinde sıkıntı yaşayan Galatasaray, kanatlarına güveniyor. Son maçtaki performansıyla sol bek Linnes ve sağ bek Mariano, derbiye hazırız mesajı verdi.



Serdar Aziz mi Sadık mı?

Devre arasında iki stoper takviyesi yapan Fenerbahçe savunmasının göbeğinde Skrtel olacak.

Deneyimli futbolcunun yanında Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar ikilisinden biri yer alacak. Sadık görev alırsa sarı lacivertli formayla Galatasaray’a karşı ilk kez forma giyecek.

Forma giymesi halinde Serdar Aziz de, eski takımına karşı ilk kez rakip olacak.

Son dönemde etkili oyunu ve kritik golleriyle adından söz ettiren Hasan Ali Kaldırım, yine savunmanın solunda oynayacak.

Sağ bekte ise; son haftalarda formayı kaptırmayan Isla’nın oynaması bekleniyor.