Can Bartu kimdir?

31 Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya gelen Can Bartu, spor kariyerine Fenerbahçe ile adım attı. Spora basketbolla başlayan Bartu, 6 kez basketbol milli takım forması giydi ve ardından Fikret Arıcan'ın desteği ile futbola yönelerek Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Milli Takımımızın formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcudur

Bartu, Türk Milli Takımı formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu olma özelliğini taşıyor.

Milli Takım'daki iyi futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Can Bartu, 1961'de İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Ardından 1962'de Venezia, 1964'te de Lazio takımlarında forma giydi.

1967 yılında Fenerbahçe'ye geri dönen Can Bartu, sarı-lacivertli formayla toplam 362 maça çıkıp 162 gol attı.

1970'te futbola veda etti

Futbolu ve karakteriyle hem Fenerbahçe'nin hem de Türk sporunun sembol isimlerinden biri haline gelen Can Bartu, 1970'te futbola veda etti.

1969 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında efsane Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay sahaya Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu ise Galatasaray formasıyla çıkmıştı. Metin Oktay'ın jübilesinde ezeli rekabetin ebedi dostluğa dönüştüğü o görüntüler halen hafızalarda yer alıyor.