Türk sporu bir büyük ismini kaybetti. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane ismi Can Bartu vefat etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.