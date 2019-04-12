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Can Bartu vefat etti
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CAN BARTU VEFAT ETTİ

Can Bartu vefat etti

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu hayatını kaybetti.

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Türk sporu bir büyük ismini kaybetti. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane ismi Can Bartu vefat etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

 
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