Adana Demirspor Teknik Direktör Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.
İlk yarı taktiksel anlayışın dışına çıkmayan bir ekip görüntüsünde olduklarını kaydeden Özat, "İkinci yarı bu görüntü maalesef bozuldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, pozisyon vermedik. Uzaktan yediğimiz gol, orta saha oyuncularının defansa yaklaşmasından kaynaklanan bir hata. Taraftara, yönetime, oyuncularıma, başkana teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Normal sezonun tamamlanmasına 6 maç kaldığını hatırlatan Özat, "Her maç bizim için final değerinde. Bunu başaracak gücümüz, kalitemiz var. Her maça final gibi bakıp hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Taşyürek basın toplantısına katılmadı
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.