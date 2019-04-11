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Özat: "Her maç bizim için final değerinde"
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ÖZAT: "HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL DEĞERİNDE"

Özat: "Her maç bizim için final değerinde"

Spor Toto 1. Lig 27. hafta erteleme maçında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, "Her maça final gibi bakıp hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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Adana Demirspor Teknik Direktör Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

İlk yarı taktiksel anlayışın dışına çıkmayan bir ekip görüntüsünde olduklarını kaydeden Özat, "İkinci yarı bu görüntü maalesef bozuldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, pozisyon vermedik. Uzaktan yediğimiz gol, orta saha oyuncularının defansa yaklaşmasından kaynaklanan bir hata. Taraftara, yönetime, oyuncularıma, başkana teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Normal sezonun tamamlanmasına 6 maç kaldığını hatırlatan Özat, "Her maç bizim için final değerinde. Bunu başaracak gücümüz, kalitemiz var. Her maça final gibi bakıp hedefimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Taşyürek basın toplantısına katılmadı

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise basın toplantısına katılmadan stattan ayrıldı.

 
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