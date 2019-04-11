Sacramento Kings'te Joerger dönemi sona erdi

Sacramento Kings'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Mayıs 2016'dan bu yana takımın başında bulunan 45 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Joerger ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Sırp basketbolcular Nemanja Bjelica ve Bogdan Bogdanovic'in de forma giydiği Kings, bu sezon Joerger yönetiminde 39 galibiyet, 43 mağlubiyet yaşadığı Batı Konferansı'nda 9. sırayı alarak play-off'ların dışında kaldı.