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Yasemin Adar üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonu
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YASEMİN ADAR ÜST ÜSTE 4. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Yasemin Adar üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya kazandı. Böylece Adar, üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

 
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