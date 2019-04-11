Yasemin Adar üst üste 4. kez Avrupa Şampiyonu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar, altın madalya elde etti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar 76 kilo finalinde Avusturyalı Martina Kuent'i 6-1 yenen Yasemin Adar, altın madalyaya ulaştı.
Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.