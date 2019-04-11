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Avrupa'da ilk şampiyonlar belli oluyor
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AVRUPA'DA İLK ŞAMPİYONLAR BELLİ OLUYOR

Avrupa'da ilk şampiyonlar belli oluyor

Avrupa'da şampiyonlar yavaş yavaş belli olmadı başladı. Bu hafta sonu İtalya ve Fransa'da kupa havaya kalkabilir.

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İtalya'da şampiyonluklara ambargo koyan Juventus, bu hafta sonu deplasmanda SPAL ile oynayacak. Torino ekibi bu maçtan 1 puan alsa dahi üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşacak. 31 hafta sonunda Juventus'un puanı 84. En yakın takipçisi Napoli ise tam 20 puan geride. Maç 13 Nisan Cumartesi gibi saat 16.00'da oynanacak. 

Fransa'da ise gözler Paris Saint Germain'de. Başkent ekibi şampiyonluğunu bu hafta ilan edebilirdi fakat Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak zaferi bir başka haftaya erteledi. PSG'nin 81, en yakın temsilcisi Lille'in ise 61 puanı var. PSG, haftaya Lille'e konuk olacak. Karşılaşmadan 1 puan alırsa son 7 yılda 6. kez şampiyon olacak. Lille-PSG maçı Pazar günü saat 22.00'de. 

Avrupa'nın diğer önde gelen liglerinde ise heyecan sürüyor. Özellikle La Liga'da Barcelona 11 puan farkla adım adım şampiyonluğa koşuyor. 

 
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