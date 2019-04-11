﻿
Galatasaraylı Luyindama’nın cezası onandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAYLI LUYİNDAMA’NIN CEZASI ONANDI

Galatasaraylı Luyindama’nın cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Luyindama’ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

278 Okunma

Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama'nın 2 maç men cezasını onadı. 

 
Can Bartu kimdir?
Can Bartu vefat etti
Süper Lig'de kritik hafta
Galatasaray'dan KAP'a Linnes açıklaması
Dev derbide gözler kalecilerde
Terim ilk 11'i şekillendiriyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿