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Galatasaray'dan KAP'a Linnes açıklaması
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GALATASARAY'DAN KAP'A LİNNES AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan KAP'a Linnes açıklaması

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada 27 yaşındaki Norveçli sağ bek Martin Linnes’in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını bildirdi.

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Galatasaray'da Norveçli futbolcu Martin Linnes'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, Linnes'in sözleşmesinin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için uzatıldığı belirtildi.

Norveçli futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 400 bin euro sabit ücret ödeneceği aktarıldı.

 
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