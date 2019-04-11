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Alonso hayallerini kovalıyor
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ALONSO HAYALLERİNİ KOVALIYOR

Alonso hayallerini kovalıyor

Formula 1 efsanesi Fernando Alonso, hayalini gerçekleştirmek için bir kez daha pistlerde. İspanyol pilot, İndy 500 yarışını kazanarak tarihe geçmek için test sürüşlerine çıktı.

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Formula 1 efsanesi Fernando Alonso, hayallerinin peşinde koşmaya devam ediyor.

Motor sporlarının en büyük organizasyonunu 2 kez kazanan İspanyol pilot, tarihe geçmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Alonso, İndy 500 mücadelesinden de galip ayrılarak "Üçlü Taç" hedefine ulaşmak istiyor.

Tecrübeli sürücü, bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yer alan Motor Speedway pistine çıktı.

Test sürüşü için kokpite oturan Fernando Alonso, ilk turlarını attı.

İspanyol pilot, genel olarak aracın performansından memnundu.

Yavaş yavaş kendilerini geliştireceklerini söyleyen Alonso, 26 Mayıs'taki yarışa kadar hazır olacaklarını ifade etti.

Monaco Grand Prix'si, Le Mans 24 saat yarışı ve İndy 500 mücadelelerinin tümünü kazanmaya verilen "Üçlü Taç" unvanını, tarihte daha önce sadece Graham Hill elde etmişti.

 
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