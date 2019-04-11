Terim ilk 11'i şekillendiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin 11’ini belirlemeye çalışıyor.
En büyük soru işareti ise savunmanın göbeğinde.
Luyindama ve Marcao’nun cezaları nedeniyle, Kadıköy’deki mücadeleye Donk’la başlayacak olan Terim, Hollandalı futbolcunun yanına partner arıyor.
İlk etapta bu bölgede Fernando’yu kullanmayı düşünen deneyimli adamın kafasını, Semih’in durumu karıştırdı.
İdmanlardaki performansı, hırs ve isteğiyle hocasının dikkatini çeken Semih Kaya, ilk11’e göz kırpıyor.
28 yaşındaki futbolcunun derbi tecrübesi, daha önce Kadıköy’de kupa kaldıran takımın kadrosunda yer alması gibi detaylar da, ibreyi Semih’e çevirmiş durumda.
Fernando planından vazgeçilmesi halinde, Brezilyalı futbolcunun tekrar orta sahaya geçerek, Ndiaye ile birlikte görev alacak. Bu durumda Emre Akbaba, yeniden kulübeye geçecek.
Forvet arkasında ise Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev yapacak. Beklerde Mariano ve Linnes, kalede ise Muslera olacak.
İleri uçta ise Diagne'nin yeri garanti.
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