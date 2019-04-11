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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü kutladı
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TAHA AKGÜL'Ü KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, tebrik telgrafı gönderdiği Akgül'ü ayrıca telefonla arayarak tebrik etti.

 
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