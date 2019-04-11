﻿
Ankaragücü'nden iki aileye '136 bin TL' bağış
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDEN İKİ AİLEYE '136 BİN TL' BAĞIŞ

Ankaragücü'nden iki aileye '136 bin TL' bağış

Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailesine, söz verildiği üzere Bursaspor karşılaşmasında elde edilen maç hasılatı, stadyum giderlerinin kesintisinden sonra ortaya çıkan 136 Bin TL bağışlandı.

2101 Okunma

Ankaragücü'nün Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 yendiği maçın ardından, Ankara'ya dönüş yolunda vefat eden Ankaargücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailesine, söz verildiği üzere Ankara'da oynanılan Bursaspor karşılaşmasında elde edilen maç hasılatı, stadyum giderlerinin kesintisinden sonra ortaya çıkan 136 Bin TL bağışlandığı açıklandı.

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig’in 24. Hafta karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiğimiz Antayaspor maçı dönüşünde, elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır isimli iki taraftarımızı son yolculuklarına uğurlamıştık.

Camia olarak büyük bir üzüntü duyduğumuz bu süreç sonrasında, Spor Toto Süper Lig’in 25. Hafta mücadelesinde, Eryaman Stadyumu’nda Bursaspor ile karşı karşıya gelmiş ve bu maçın hasılatının vefat eden Ankaragücü taraftarı olan iki kardeşimizin ailelerine verileceğini kamuoyu ile paylaşmıştık.

Manevi desteğin yanı sıra maddi anlamda da MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, vefat eden iki tarafımızın aileleri ile görüşerek, onların yanında olduğumuzu belirtmiştik. Kendi saha ve seyircimizin önünde oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında elde ettiğimiz gelir, vefat eden taraftarlarımızın ailelerine verilecek ciddi bir destek olmadığı için bu rakamın daha yüksek bir meblaya ulaşması adına aileler ile iletişime geçilmiş ve bu bilgi paylaşılmıştır.

Bursaspor karşılaşmasında elde ettiğimiz maç hasılatı, stadyum giderlerinin kesintisinden sonra 136 Bin TL olarak kayıtlara geçmiştir. Fakat bu rakam MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak ailelere yapılacak destek anlamında yetersiz bulunmuştur. Sonuç olarak 136 Bin TL tutarındaki maç hasılatı, vefat eden iki taraftarımızın ailelerine verilmek üzere resmi bir prosedür ile işlenmiş olup, bu rakam üzerine eklenecek maddi yardım ile arzuladığımız destek ailelere aktarılacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ"

ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
Ankaragücü'nün ve Canteros'un cezası belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
Ankaragücü, kalecileri ile A Milli takımı besledi!
Ankaragücü antrenmanında gerginlik yaşandı!
Süleyman Atlı gözünü Tokyo'ya dikti
Osmanlıspor'a personellerinden pankartlı destek
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿