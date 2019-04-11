Ankaragücü'nden iki aileye '136 bin TL' bağış

Ankaragücü'nün Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 yendiği maçın ardından, Ankara'ya dönüş yolunda vefat eden Ankaargücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailesine, söz verildiği üzere Ankara'da oynanılan Bursaspor karşılaşmasında elde edilen maç hasılatı, stadyum giderlerinin kesintisinden sonra ortaya çıkan 136 Bin TL bağışlandığı açıklandı.

Ankaragücü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig’in 24. Hafta karşılaşmasında deplasmanda karşı karşıya geldiğimiz Antayaspor maçı dönüşünde, elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır isimli iki taraftarımızı son yolculuklarına uğurlamıştık.

Camia olarak büyük bir üzüntü duyduğumuz bu süreç sonrasında, Spor Toto Süper Lig’in 25. Hafta mücadelesinde, Eryaman Stadyumu’nda Bursaspor ile karşı karşıya gelmiş ve bu maçın hasılatının vefat eden Ankaragücü taraftarı olan iki kardeşimizin ailelerine verileceğini kamuoyu ile paylaşmıştık.

Manevi desteğin yanı sıra maddi anlamda da MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, vefat eden iki tarafımızın aileleri ile görüşerek, onların yanında olduğumuzu belirtmiştik. Kendi saha ve seyircimizin önünde oynadığımız Bursaspor karşılaşmasında elde ettiğimiz gelir, vefat eden taraftarlarımızın ailelerine verilecek ciddi bir destek olmadığı için bu rakamın daha yüksek bir meblaya ulaşması adına aileler ile iletişime geçilmiş ve bu bilgi paylaşılmıştır.

Bursaspor karşılaşmasında elde ettiğimiz maç hasılatı, stadyum giderlerinin kesintisinden sonra 136 Bin TL olarak kayıtlara geçmiştir. Fakat bu rakam MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak ailelere yapılacak destek anlamında yetersiz bulunmuştur. Sonuç olarak 136 Bin TL tutarındaki maç hasılatı, vefat eden iki taraftarımızın ailelerine verilmek üzere resmi bir prosedür ile işlenmiş olup, bu rakam üzerine eklenecek maddi yardım ile arzuladığımız destek ailelere aktarılacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ"