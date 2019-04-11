Ankaragücü'nün ve Canteros'un cezası belli oldu

Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynadığı maçta PFDK'ya sevk edilen sarı-lacivertli taraftarlar ve Arjantinli oyuncu Hector Canteros'un cezası belli oldu.
Konuyla ilgili PFDK'dan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:
"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 406 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu HECTOR MIGUEL CANTEROS'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
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