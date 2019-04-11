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Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
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SPOR TOTO 1. LİG'DE 29. HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, 12 Nisan Cuma günü yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

12 Nisan Cuma:

19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler - (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13 Nisan Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan - (Antakya Atatürk)

19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler - (Eskişehir Yeni)

19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Mete Kalkavan - (Denizli Atatürk)

14 Nisan Pazar:

14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Burak Pakkan - (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy - (Eryaman)

19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Atilla Karaoğlan - (Gaziantep)

15 Nisan Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Kadir Sağlam - (Bornova)

19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek - (5 Ocak Fatih Terim)

 
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