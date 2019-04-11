Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın perdesi, 12 Nisan Cuma günü yapılacak İstanbulspor-Osmanlıspor mücadelesiyle açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
12 Nisan Cuma:
19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor: Arda Kardeşler - (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13 Nisan Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor: Volkan Bayarslan - (Antakya Atatürk)
19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor: Halil Umut Meler - (Eskişehir Yeni)
19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor: Mete Kalkavan - (Denizli Atatürk)
14 Nisan Pazar:
14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor: Burak Pakkan - (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok: Alper Ulusoy - (Eryaman)
19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor: Atilla Karaoğlan - (Gaziantep)
15 Nisan Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ümraniyespor: Kadir Sağlam - (Bornova)
19.00 Adana Demirspor-Altay: Hüseyin Göçek - (5 Ocak Fatih Terim)
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