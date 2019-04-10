Ankaragücü, kalecileri ile A Milli takımı besledi!

Ankaragücü’nün son 25 yılı yakından incelediğinde altyapısından çıkardığı ve genç yaşta forma verdiği kalecilerin A Milli takıma yükselmeleri, sarı-lacivertli takımın kaleci yetiştiriciliğinde başarılı hamleler yaptığını gösteriyor.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen Altay Bayındır’ın kalede gösterdiği başarının ardından günlerdir manşetlerden düşmedi ve Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımına seçilmesinin ise an meselesi olduğu belirtildi.

Ankaragücü’nün yakın tarihinde yer alan file bekçileri ve sarı-lacivertli takımda yetişme dönemini tamamlayan oyuncu gruplarında, A Milli Takımı’na çağrılan oyuncu sayısı da hiç az değil.

Sarı-Lacivertli takımda, döneminin en iyi kalecileri arasında gösterilen Adnan Erkan, Zafer Özgültekin, Orkun Usak, Serkan Kırıntılı, A Milli takıma defalarca çağrıldı. Son olarak ise Gökhan Akkan ve Altay Bayındır, U21 takımlarında oynadı ve A Milli Takımının geniş kadrosunda yer buldu.

Adnan Erkan

1968 doğumlu olan başarılı eldiven Adnan Erkan, Ankaragücü’nde 1993-2000 yılları arasında oynadı ve taraftarların sevgilisi olan isimler arasına girdi.

7 sene giydiği sarı-lacivertli forma ile Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları toplamında 222 karşılaşmaya çıkan Adnan Erkan, Ankaragücü tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alıyor.

Başarılı eldiven Adnan Erkan, Türkiye’nin katıldığı 1996 Avrupa Şampiyonası’nda kadroda bulundu ancak Danimarka, Portekiz ve Hırvatistan maçlarında oynama şansını elde edemedi.

Zafer Özgültekin

Ankaragücü’nde 1999-2000 sezonunda başlamak üzere 2 ayrı dönemde oynayan 1975 doğumlu Zafer Özgültekin, Başkent ekibinde gösterdiği performansla hem kendisini kanıtladı hem de takımının başarılı olmasında etkin rol oynadı.

Ersun Yanal yönetiminde 2001-02 sezonunda sezonu 4. bitiren ve UEFA Kupası’na gitme şansını elde eden Ankaragücü’nde gösterdiği etkileyici performansla A Milli Takımına seçilen Zafer Özgültekin, Türkiye’nin katıldığı 2002 Dünya Kupası’nın kadrosunda da yer aldı ancak oynama şansını yakalayamadı.

2002 ile 2003 yılları arasında 13 kez A Milli Takımın kadrosunda yer alan Kaleci Zafer, 4 maçta forma giyip 82 dakika süre aldı.

Orkun Usak

1980 doğumlu Orkun Usak, Ankaragücü’nde 2003-2007 yılları arasında forma giydi. Genç yaşta sarı-lacivertli formayı terleten Orkun, 58 kez sarı-lacivertli formayı terletti.

Ankaragücü’nde gösterdiği iyi kalecilik performansı ile kısa sürede A Milli Takıma çağrılan Orkun Usak, 9 kez kadroda bulundu ve 2006 yılında Türkiye’nin Makedonya ile oynadığı maçta kaleyi korudu.

Serkan Kırıntılı

1985 doğumlu Serkan Kırıntılı, 2005-06 sezonu öncesinde Ankaragücü’ne transfer oldu. 20 yaşındayken forma şansını yakalayan yetenekli eldiven, 2009-2010 sezonunun sonuna kadar formayı kimseye vermedi.

5 sezon boyunca Ankaragücü formasını terleten Serkan Kırıntılı, bu süre boyunca Başkent ekibi ile 141 maça çıktı.

Ankaragücü’ndeki kalecilik performansıyla ilk kez 2007 yılında A Milli Takıma seçilen Serkan Kırıntılı, geçen 12 senelik sürede 21 kez A Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı ve 4 kez oynayıp 360 dakika süre aldı.

Gökhan Akkan

Ankaragücü’nün altyapısının yetiştirdiği en önemli kalecilerden biri olan 1995 doğumlu Gökhan Akkan, 2012-2015 yılları arasında sarı-lacivertli takımda forma giydi.

Genç eldiven, Ankaragücü ile 70 karşılaşmaya çıktı ve 2015-16 sezonu öncesinde Çaykur Rizespor’a transfer oldu.

24 yaşındaki Gökhan Akkan, 4 kez A Milli Takımın kadrosunda yer aldı ancak henüz oynama şansını bulamadı.

Altay Bayındır

Ankaragücü’nün altyapısının son ürünü olan 1998 doğumlu Altay Bayındır, Süper Lig düzeyinde gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti.

2015-16 sezonundan beri Ankaragücü’nün kadrosunda bulunan genç Altay, geçen 4 senelik sürede takımın 2 lig çıkmasında önemli bir payı oldu.

Geçen sürede 27 kez Ankaragücü’nün kalesini koruyan Altay Bayındır, genç yaşına rağmen sergilediği özgüvenli kalecilikle Türkiye’den ve yurtdışından birçok kulübün radarına girdi.

A Milli Takıma çağrılması arefesinde bulunan Altay Bayındır, U21 Milli Takımı’nda 4 kez oynayıp 314 dakika süre aldı.

2019-20 sezonun sonunda başkent ekibi ile sözleşmesi bitecek olan Altay Bayındır’ın mukavelesini uzatmak için Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve kurmaylarının hızlı hareket etmesi gerekeceğini tahmin etmek ise güç değil.