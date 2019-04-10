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Mete Gazoz'dan 2 rekor birden
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METE GAZOZ'DAN 2 REKOR BİRDEN

Mete Gazoz'dan 2 rekor birden

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'si sıralama atışlarında gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

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Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde klasik yay erkekler kategorisinde yarışan Mete Gazoz, sıralama turlarında 698 puanla 1. oldu.

Milli okçu Mete, böylece gençler dünya ve büyükler Avrupa rekorlarını kırdı.

Ayrıca Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Türkiye rekorunu 2 bin 38 puana çıkardı.

 
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