Basketbolda bir devrin sonu

Dünya basketbolunun iki yıldızı, emekliliğe ayrıldı.
Dallas Mavericks'in Phoenix Suns'la oynadığı karşılaşmada Alman yıldız Dirk Nowitzki, seyircisi önünde son kez parkeye çıktı.
Maç sırasında ekrana yansıtılan, Nowitzki'nin kariyeriyle ilgili video, yıldız oyuncuyu ağlattı.
Karşılaşmadan sonra mikrofonu eline alan Alman oyuncu, tribünleri dolduran binlerce taraftara da emeklilik kararını açıklarken, duygusal anlar yaşandı.
Ev sahibi ekibin 120-119 kazandığı karşılaşmada Nowitzki, 30 sayı kaydetti. Phoenix'in çaylak yıldızı Luka Doncic, triple double yapsa da bu performansı, maçın gölgesinde kaldı.
Basketbolu bırakan bir diğer yıldız da Dwyane Wade oldu.
Miami'nin, Philadelphia'yı 122-99 yendiği maçta 30 sayı kaydeden Wade, son maçında da kariyerine yakışır bir oyun çıkardı.
Maç sonunda bir de veda konuşması yapan yıldız isim, taraftarı ağlattı.
15 sezon Miami forması giyen Dwyane Wade, 3 şampiyonluk kazanmış, 13 kez All Star karmasına seçilmiş, 1 kez de ligin sayı lideri olmuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.