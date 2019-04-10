Basketbolda bir devrin sonu

Dünya basketbolunun iki yıldızı, emekliliğe ayrıldı.

Dallas Mavericks'in Phoenix Suns'la oynadığı karşılaşmada Alman yıldız Dirk Nowitzki, seyircisi önünde son kez parkeye çıktı.

Maç sırasında ekrana yansıtılan, Nowitzki'nin kariyeriyle ilgili video, yıldız oyuncuyu ağlattı.

Karşılaşmadan sonra mikrofonu eline alan Alman oyuncu, tribünleri dolduran binlerce taraftara da emeklilik kararını açıklarken, duygusal anlar yaşandı.

Ev sahibi ekibin 120-119 kazandığı karşılaşmada Nowitzki, 30 sayı kaydetti. Phoenix'in çaylak yıldızı Luka Doncic, triple double yapsa da bu performansı, maçın gölgesinde kaldı.



Basketbolu bırakan bir diğer yıldız da Dwyane Wade oldu.

Miami'nin, Philadelphia'yı 122-99 yendiği maçta 30 sayı kaydeden Wade, son maçında da kariyerine yakışır bir oyun çıkardı.

Maç sonunda bir de veda konuşması yapan yıldız isim, taraftarı ağlattı.

15 sezon Miami forması giyen Dwyane Wade, 3 şampiyonluk kazanmış, 13 kez All Star karmasına seçilmiş, 1 kez de ligin sayı lideri olmuştu.