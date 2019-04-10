39 yaşındaki Crawford'dan 51 sayı

Phoenix Suns'ın 39 yaşındaki oyuncusu Jamal Crawford, 120-109 kaybettikleri Dallas Mavericks maçında, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 50 sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu rekorunu kırdı.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Alman basketbolcu Dirk Nowitzki, 21 sezondur terlettiği Dallas Mavericks formasını seyircisi önünde son kez giydi. Mavericks, Phoenix Suns'ı ağırladığı karşılaşmayı 120-109 kazandı.

Maçı 30 sayı, 8 ribauntla tamamlayan Nowitzki, 40 yaş, 294 günlükken sergilediği bu performansla Michael Jordan'a (40 yaş, 20 gün) ait 30 sayı barajını geçen en yaşlı NBA oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Mücadelenin en etkileyici performansı ise Suns'ın 39 yaşındaki oyuncusu Jamal Crawford'dan geldi. 51 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynayan Crawford, 2001'de bunu başaran Jordan'ı geride bırakarak lig tarihinde 50 sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu oldu.

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Golden State Warriors formalarıyla da 50 sayılık performansı bulunan Crawford, 4 farklı kulüpte bunu başaran ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

Cedi'den 17 sayı

Doğu Konferansı'nda play-off vizesi alan son takım olmak için Detroit Pistons ile yarışan Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 124-97 yenerek umudunu korudu.

Hornets'ta Kemba Walker 23 sayı, 7 asist, Jeremy Lamb 23 sayı, 5 asist, Dwayne Bacon ve Miles Bridges 18'er sayı üretti.

Cavaliers'ta oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, maçı 17 sayı, 4 ribauntla tamamladı. Collin Sexton 18 sayı, 10 asist, Larry Nance de 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 97-124

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 100-93

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 110-116

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 122-99

Chicago Bulls-New York Knicks: 86-96

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 100-120

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 103-112

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 120-109

Utah Jazz-Denver Nuggets: 118-108

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 101-104