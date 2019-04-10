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Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
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AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edecek.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde yarın çeyrek final eşleşmelerinin ilk ayağı oynanacak.

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Turnuvada yarınki maçların programı şöyle:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Napoli (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

22.00 Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)

22.00 Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya)

 
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