Beşiktaş'ta gündem Ljajic

Beşiktaş, bir yandan maddi sıkıntılarla uğraşırken, bir yandan da son haftaların etkili ismi Adem Ljajic’in bonservisini almanın hesaplarını yapıyor.

Yıldız oyuncuyu 6 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonu ile kiralayan siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor. Bu kapsamda kaynak arayışı devam ediyor.

Özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu etkili futbolla Avrupa kulüplerinin gündemine gelen yıldız oyuncu için sezon sonu beklenmeyecek.

Yönetimin asıl amacı ise, tecrübeli futbolcuyu, bonservisini alarak daha yüksek bir ücretle başka bir takıma satmak.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına da ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, görüntülü analizlerle rakibi futbolcularına ezberletmeye çalışıyor.

Rize’deki 7-2’lik galibiyetten memnun olan deneyimli teknik adam, bu oyunun Medipol Başakşehir karşısında yeterli olmayacağını da öğrencilerine aktardı.

Hafta boyunca taktik çalışmalar üzerinde duracak olan Beşiktaş, ileride baskı kurarak rakibin pas oyununu bozmayı düşünüyor.

Kapılacak toplarla da hızlı hücumlar yapmayı planlayan siyah beyazlılar, basit top kayıplarına da dikkat edecek.