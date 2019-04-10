Nwakaeme Nijerya’dan davet bekliyor

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, kariyeri ve Nijerya Milli Takımı'ndaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Çin'den gelen teklifi daha yarışmacı bir ligde oynamak için reddettiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki hayatından ve kariyerinin gidişatından memnun olduğunu söyledi.

Nijerya Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen Nwakaeme, "Bu maçtaki performansım yeterli değildi. Kendimi kanıtlama fırsatı bulamadım. Ancak şu anda gösterdiğim performansla bir şansı daha hak ediyorum. İtalya, İspanya, İngiltere gibi liglerde oynasaydım milli takımdaki durumum farklı olurdu" ifadesini kullandı.

Bu sezon 24 maçta 9 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nwakaeme'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor.

Başarılı oyuncu, sezon başında 1 milyon 100 bin Euro'luk transfer bedeliyle İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımından Trabzonspor'a transfer olmuştu.