﻿
Nwakaeme Nijerya’dan davet bekliyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

NWAKAEME NİJERYA’DAN DAVET BEKLİYOR

Nwakaeme Nijerya’dan davet bekliyor

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Nwakaeme, BBC'ye açıklamalarda bulundu.

186 Okunma

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, kariyeri ve Nijerya Milli Takımı'ndaki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Çin'den gelen teklifi daha yarışmacı bir ligde oynamak için reddettiğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki hayatından ve kariyerinin gidişatından memnun olduğunu söyledi.

Nijerya Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen Nwakaeme, "Bu maçtaki performansım yeterli değildi. Kendimi kanıtlama fırsatı bulamadım. Ancak şu anda gösterdiğim performansla bir şansı daha hak ediyorum. İtalya, İspanya, İngiltere gibi liglerde oynasaydım milli takımdaki durumum farklı olurdu" ifadesini kullandı.

Bu sezon 24 maçta 9 gol, 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nwakaeme'nin Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'na davet edilmesi bekleniyor.

Başarılı oyuncu, sezon başında 1 milyon 100 bin Euro'luk transfer bedeliyle İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımından Trabzonspor'a transfer olmuştu.

 
ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor 46 hafta sonra seri peşinde
Trabzonspor'un gençleri değer kazandı
Ağaoğlu: ''Trabzonspor'un temelleri bugünlerde atılıyor.''
Dünden bugüne yardım kampanyaları
Futbolda haftanın programı
Ankaragücü'nden şehidine vefa
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿