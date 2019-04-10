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Trezeguet, en iyi Afrikalı futbolcu seçildi
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TREZEGUET, EN İYİ AFRİKALI FUTBOLCU SEÇİLDİ

Trezeguet, en iyi Afrikalı futbolcu seçildi

Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, France Football tarafından Mart ayının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

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Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", France Football dergisi tarafından düzenlenen oylamada mart ayının en değerli Afrikalı oyuncusu seçildi.

Dergi tarafından düzenlenen "Ayın en iyi Afrikalı oyuncusu" anketinde 24 yaşındaki Trezeguet, oyların yüzde 82'sini aldı.

Oyların yüzde 13'ünü alan Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ikinciliği, yüzde 5'ini alan Senegalli Edouard Mendy ise üçüncülüğü elde etti.

Mart ayında Trabzonspor ve Akhisarspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, bu sezon 8 gol attı.

 
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