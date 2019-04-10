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Fenerbahçe 102,2 milyon zarar açıkladı
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FENERBAHÇE 102,2 MİLYON ZARAR AÇIKLADI

Fenerbahçe 102,2 milyon zarar açıkladı

Fenerbahçe Futbol AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102,2 milyon lira zarar etti.

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Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirketin, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 102 milyon 238 bin 806 lira zarar ettiği bildirildi.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 102 milyon 604 bin 253 lira zarar etmişti.

 
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