Osmanlıspor'a personellerinden pankartlı destek

İstanbulspor maçı hazırlıklarını tesislerinden sürdüren başkent ekibinde kulüp çalışanları, oyunculara desteklerini pankartla gösterdi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında deplasmanda İstanbulspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana kulüp personeli, oyunculara psikolojik destek amaçlı üzerinde ‘Bizim için arkadaşlar bizim için biz size inandık sizde inanın’ altında ise ‘Osmanlıspor personeli’ yazılı pankartla tribüne gelerek moral verdi. Mor-sarılı oyuncular ise memnuniyetlerini personeli alkışlayarak gösterdi.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmana başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra gruplar halinde isabetli pas organizasyonunda bulunan mor-sarılı ekip 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman yarı sahada oynanan maçla son buldu. Çalışmalara tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmadı.