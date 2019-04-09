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PFDK'dan Luyindama'ya 2 maç ceza
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PFDK'DAN LUYİNDAMA'YA 2 MAÇ CEZA

PFDK'dan Luyindama'ya 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı oyuncu Christian Luyindama'ya 2 maç men cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya 2 maç men cezası verdiği duyuruldu.

PFDK'nın Balıkesirspor Baltok futbolcusu Andrija Vukovic'e 1 maç men ve 6 bin 500 lira, Kardemir Karabükspor'a 20 bin lira, Abalı Denizlispor'a da 10 bin lira ceza uyguladığı aktarıldı.

 
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