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Mesut Bakkal, Bursaspor ile ilk antrenmanına çıktı
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MESUT BAKKAL, BURSASPOR İLE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Mesut Bakkal, Bursaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da Mezut Bakkal, ilk antrenmanına çıktı.

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Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman, görevine başlayan teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk bölümü medya mensuplarına açık tutulan idmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi.

Hafif sakatlıkları bulunan Umut Meraş ve Abdullahi Shehu, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Umut Meraş'ın yarın takıma katılacağı öğrenilirken, Shehu'nun ise takıma dönüşünün biraz daha zaman alacağı bilgisi paylaşıldı.

 
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