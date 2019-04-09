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Ankaragücü'nde Canteros ve taraftarlar PFDK'ya sevk edildi
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ANKARAGÜCÜ'NDE CANTEROS VE TARAFTARLAR PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ankaragücü'nde Canteros ve taraftarlar PFDK'ya sevk edildi

Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arjantinli oyuncu Hector Canteros ve sarı-lacivertli taraftarlar PFDK'ya sevk edildi.

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Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada kırmızı kart gören Arjantinli oyuncu Hector Canteros ve sarı-lacivertli taraftarlar PFDK'ya sevk edildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu HECTOR MIGUEL CANTEROS'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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