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Gençlerbirliği'nin bazı taraftarları "blok" yedi!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BAZI TARAFTARLARI "BLOK" YEDİ!

Gençlerbirliği'nin bazı taraftarları "blok" yedi!

Gençlerbirliği'ne PFDK tarafından Boluspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Başkent ekibinin bazı taraftarlarına bir maçlık stadyuma girme yasağı getirildi.

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Gençlerbirliği'ne PFDK tarafından Boluspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Başkent ekibinin bazı taraftarlarına bir maçlık stadyuma girme yasağı getirildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 02.04.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN 302 ve 303 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir"

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Sabri
9 Nisan 201919:06
Hacettepemiz ne olacak kardeşim kimsenin umurunda değil ayıptır kardeşim ya amatör küme takımı gibi olduk rahmetli İLHAN başkanımız seni çok ama çok arıyoruz tarihi çınar hacettepemizin ismini yok etmeyin murat başkan
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