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Meriç Enercan, Ali Öcal ve Özgür Şahiner'den Ankaragücü değerlendirmesi
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MERİÇ ENERCAN, ALİ ÖCAL VE ÖZGÜR ŞAHİNER'DEN ANKARAGÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ

Ankaragücü - Fenerbahçe karşılaşma sonrası Duayen gazeteci Meriç Enercan, Gol Ankara Genel Yayın Yönetmeni Ali Öcal ve Hürriyet Gazetesi Ankara spor müdürü Özgür Şahiner'in değerlendirmeleri...

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

İki sarı-lacivertli takımın, puanları 32'ye yükseldi. Sıralamadaki rakiplerinden Bursaspor ve Göztepe'nin rakiplerine yenilmesinin ardından iki ekip biraz daha rahatlamış oldu.

Bu karşılaşma sonrasında, Ankara spor basının ünlü isimleri Klasspor mikrofonlarına maçı yorumladı.

Karşılaşma sonrası Duayen gazeteci Meriç Enercan, Gol Ankara Genel Yayın Yönetmeni Ali Öcal ve Hürriyet Gazetesi Ankara spor müdürü Özgür Şahiner'in değerlendirmeleri...

 
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