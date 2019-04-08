Donk’un yanında kim oynayacak?

Spor Toto Süper Lig'in zirvesindeki çekişme devam ediyor. Galatasaray, Lider Medipol Başakşehir'i takibini sürdürüyor. Ligdeki son 7 hafta öncesinde iki takım arasındaki puan farkı altı.

Hafta sonunda ise şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren iki dev karşılaşma oynanacak.

Lider Başakşehir, Beşiktaş'ın; takipçisi Galatasaray ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin misafiri olacak.

Sarı kırmızılılar, Kadıköy'deki galibiyet hasretini sonlandırarak Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

Kart cezalısı Luyindama ve Marcao'nun Fenerbahçe maçında kadroda yer almayacak olması Fatih Terim'i düşündürüyor.

Terim, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında Luyindama'nın yerine oynayan Donk'un performansından memnun kaldı.

Kadıköy'de Hollandalı futbolcunun yeri garanti olarak görülüyor. Diğer formaya ise Semih Kaya ve Ahmet Çalık aday. Deneyimli teknik adamın tecrübesi nedeniyle Semih Kaya'ya forma vermesi bekleniyor.

Fatih Terim'in Ahmet ve Semih dışında başka stoper seçenekleri de var. Fernando, Manchester City'de, Mariano da zaman zaman Sevilla'da bu bölgede oynamıştı.