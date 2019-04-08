Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Haftaya maç fazlasıyla lider başlayan Liverpool, Southampton'ı deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Şampiyonluk yarışındaki Manchester City, sahasında Cardiff City'yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Seyircisi önünde oynayan takımlardan Tottenham ve Chelsea, haftayı 3 puanla kapattı. Tottenham, Crystal Palace'ı 2-0, Chelsea de Brighton'ı 3-0 yendi.

Konuk olduğu Everton'a 1-0 yenilen Arseanal, 3. sırayı Tottenham'a kaptırdı.

Tottenham, Arsenal ve Chelsea gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester United da Wolverhampton deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.

Premier Lig'in 33. haftasının ardından 82 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 2 puan önünde maç fazlasıyla zirvede yer aldı. Bu iki takımı, 64 puanla Tottenham, 63'er puanla Arsenal ve Chelsea, 61 puanla Manchester United izledi.

La Liga

Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Barcelona, ağırladığı Atletico Madrid'i 2-0 yenerek rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Barcelona'nın Arjantinli golcüsü Messi, La Liga'daki 335. galibiyetine imza atarak Casillas'a ait rekoru kırdı.

Real Madrid ise evinde oynadığı Eibar karşılaşmasını, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

La Liga'nın 31. haftası sonunda puanını 73'e çıkaran Barcelona, Atletico Madrid'in 11, Real Madrid'in ise 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Serie A

Haftanın dikkati çeken maçında, son şampiyon Juventus, sahasında Milan'ı 2-1 mağlup etti.

İkinci sıradaki Napoli'nin, evinde Genoa ile 1-1 berabere kalmasıyla Juventus ile arasındaki fark 20'ye çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen ekipler arasındaki karşılaşmada Inter ile Atalanta 0-0 berabere kaldı.

Serie A'nın 31. haftasını 84 puanla geçen Juventus'u, 64 puanlı Napoli, 57 puanlı Inter, 52'şer puanlı Atalanta ve Milan izledi.

Juventus, haftaya deplasmanda SPAL ile oynayacağı maçtan bir puanla ayrılırsa üst üste 8. şampiyonluğuna ulaşacak.

Bundesliga

Almanya liginde şampiyonluk yarışındaki Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaştı. Ev sahibi Bayern, sahadan 5-0 galip ayrılarak bir puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.

Bayern Münih'in Polonyalı santraforu Lewandowski, Bundesliga'daki gol sayısını 201'e çıkardı ve 200 gol barajını geçen ilk yabancı futbolcu oldu.

Son haftaların formda takımı Leipzig, Bayer Leverkusen deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 28. haftası sonunda 64 puan toplayan Bayern Münih'i, 63 puanla Borussia Dortmund ve 55 puanla Leipzig takip etti.

Ligue 1

Lider PSG, sahasında Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Lille, konuk olduğu Reims ile 1-1 berabere kaldı. Olympique Lyon ise evinde Dijon'a 3-1 yenildi.

Ligue 1'de 31. haftanın ardından bir maç eksiği bulunan PSG, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 61 ve Olympique Lyon 56 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

PSG, haftaya Lille'e konuk olacağı karşılaşmadan bir puan alırsa son 7 yılda 6. kez şampiyon olacak.