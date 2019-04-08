Temsilcilerimiz göz doldurdu

Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen temsilcilerimiz, takımlarında göz dolduruyor.

Stuttgart forması giyen Ozan Kabak, Nürnberg ile 1-1 berabere kaldıkları maçta, takımının tek golünü attı. Milli futbolcu, Hannover ağlarını da iki kez sarsmıştı.

Schalke 04'de top koşturan Suat Serdar da gollerine devam ediyor. Almanya Ligi'nin 27'inci haftasında Hannover ağlarını sarsan 21 yaşındaki futbolcu, Frankfurt mücadelesini de boş geçmedi. Serdar, Schalke 04'ün 2-1 kaydettiği maçta, takımının tek golünü atan isim oldu.

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten formayı alan Merih Demiral, Sassuolo'da yıldızlaşmaya devam ediyor. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, 4-0 kazandıkları Chievo mücadelesinde iki kez fileleri havalandırdı.

İngiltere'de Leicester City'de Çağlar Söyüncü, 12 hafta sonra ilk kez forma giydi. Mavi beyazlıların Huddersfield'ı 4-1 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, savunmadaki performansıyla beğeni topladı.

Maç sonunda konuşan teknik direktör Brendan Rodgers, ''Çağlar, 5 ay oynamamış birine göre harikaydı'' dedi.