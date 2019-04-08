Umut Bulut golü unuttu

Spor Toto Süper Lig'de 2019 yılında galibiyetlere imza atarak küme düşme hattından uzaklaşan İstikbal Mobilya Kayserispor'da gol umudu Umut Bulut, suskunluğunu bozamadı.
2018-20198 sezonunda geride kalan 27 maçta 26 kez sahaya çıkan Umut Bulut, sarı-kırmızılı forma ile son olarak 6 ay önce 6 Ekim 2018 günü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçında gol atan Umut Bulut, sonrasında oynadığı 18 maçta gol atma başarısı gösteremedi.
Bu sezon ligin 1. haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçında ve ligin 8. haftasında Kayseri'de oynanan Çaykur Rizespor maçında gol atan Umut Bulut, geçen sezon ise oynadığı 32 maçta 14 gol atarak takımının başarısında büyük rol oynamıştı.
Umut Bulut, Kayserispor'a geldiği 2016-2017 sezonunda ise 31 maça çıkmış ve 4 gol atmıştı.
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