'Gladyatör'den Fenerbahçe paylaşımı

55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, yaptığı paylaşımda "Eğer hiç İstanbul'u görmediyseniz onu listenize koyun. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre ve Fenerbahçe'ye bayıldım." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli kulüpte, Twitter'daki İngilizce hesabından ünlü aktöre hitaben "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crowe gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz." paylaşımını yaptı.
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