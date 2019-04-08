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'Gladyatör'den Fenerbahçe paylaşımı
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'GLADYATÖR'DEN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI

'Gladyatör'den Fenerbahçe paylaşımı

Dünyaca ünlü Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, Twitter hesabından Fenerbahçe ile ilgili paylaşımda bulundu.

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55 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, yaptığı paylaşımda "Eğer hiç İstanbul'u görmediyseniz onu listenize koyun. Dünyanın en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Bu şehre ve Fenerbahçe'ye bayıldım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulüpte, Twitter'daki İngilizce hesabından ünlü aktöre hitaben "Bazı güçlü kelimeleri sadece Russell Crowe gibi gladyatörler söyleyebilir. İstanbul'a hoş geldiniz." paylaşımını yaptı.

 
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