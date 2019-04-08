Çin bir futbol devi olabilir mi?

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de, futbol en çok takip edilen spor dallarının başında geliyor. Çin’de tam 1.4 milyar kişi yaşıyor fakat bu rakam yetenek olarak futbol sahalarına pek yansımıyor.



Ülkede hem futbola olan ilgiyi artırmak hem de gelişimini ileriye taşımak için son yıllarda özellikle transfere büyük para harcanıyor. Çin’in önde gelen kulüpleri kadrolarında dünyaca ünlü birçok yıldız ve teknik direktör barındırıyor.



Son dönemde milli takımda da önce Lippi sonra da Cannavaro ile esen İtalyan rüzgarları pek başarılı olabilmiş değil. Ülke, Katar’ın şampiyon olduğu Asya Kupası’nda başarılı olamadı.



Ülkenin lideri Xi Jinping futbolun gücüne çok inanıyor. En büyük düşlerinden biri de Çin’in bir gün Dünya Kupası’nı kazanabilmesi. Bunun uzun yıllar alabileceği aşikar ama Jinping için Dünya Kupası’nın bir gün Çin’de düzenlenmesi de büyük ve tarihi başarı. Bu amaç için de çalışmalar sürüyor. Çin’in şu andaki en yakın hedefi 2023 Asya Kupası’na ev sahipliği yapabilmek. Çin, 2023 için Güney Kore ile yarışıyor ve karar da 4 Haziran’da Paris’te açıklanacak.



Çin, Dünya Kupası’na sadece 1 kez katılabildi. Japonya ve Güney Kore’nin ortaklaşa düzenlediği turnuvadan sonra bir daha dünya futbolunda görünmediler. Dünya Kupas’ndan iki yıl sonra düzenledikleri 2004 Asya Kupası onların düzenlediği son büyük turnuva oldu.



Çin, Avrupa için büyük bir pazar. La Liga’nın ikinci Çinli futbolcusu Espanyollu Wu’nun Messi ile karşılaşacak olması bile ülkede dev ekranlarda izlenebiliyor, İspanya ekonomisine de ciddi bir katkı yaratabiliyor. Fakat Avrupa’da başarılı Çinli futbolcusu sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.



Kulüpler, dünya yıldızlarına rekor bonservis bedelleri öderken bunun milli takıma hala yansımaması projeleri derinden etkileyebiliyor. Kulüpler seviyesinde ise Asya’da özellikle Guangzhou Evergrande’nin aldığı başarılar ülke futbolunu ayakta tutuyor. Son olarak Asya Kupası’nda çeyrek finalde İran’a elenmelerine karşın bile yöneticiler Çin’de futbolun geliştiğini düşünüyor.