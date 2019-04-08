Gençlerbirliği defansı ağır yaralı!

Şampiyonluk yolunca Giresunspor'u 1-0 yenerek önemli bir avantaj yakalayan ve 3'ncü ile puan farkını 7'ye çıkaran Gençlerbirliği'nin karşılaşmada gördüğü 4 sarı kart başına bela oldu.

Giresunspor karşılaşmasında sarı kart gören Lucas Claro, Mert Çetin, Alper Uludağ ve Bekir Yılmaz, sarı kart cezası nedeni ile Balıkesirspor karşılaşmasında forma şansı bulamayacak.

23 gol ile ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan Gençlerbirliği'nde defansın Balıkesirspor maçında neredeyse tamamen yenilenecek olması teknik direktör İbrahim Üzülmez'i kadro kurma konusunda zorlayacağa benziyor.

Bu bölgede elinde çok fazla alternatif olmayan İbrahim Üzülmez'in defansın göbeğinde Arnason ve Barış Başdaş ikilisine, sol bekte ise sezon boyu forma şansı bekleyen Halil İbrahim Pehlivan'ı değerlendireceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kart nedeni ile Giresunspor maçında forma giyemeyen Selçuk'un Balıkesir maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

AHMET İLHAN DA SAKAT

Geçtiğimiz hafta sakatlanarak 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Ahmet İlhan'da Balıkesirspor maçında oynayamayacak bir diğer oyuncu.