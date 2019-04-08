Bursaspor Mesut Bakkal ile anlaştı

Bursaspor'da yeni dönem. Yeşil-beyazlı kulüp, Samet Aybaba'nın ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşmaya vardı.
Resmi internet sitesinden kısa bir açıklama yapan Bursaspor, "Bugün Bursa’ya gelen ve yapılan görüşme neticesinde anlaşma sağlanan Mesut Bakkal, Bursasporumuzun yeni teknik direktörü olarak göreve başlıyor." ifadelerini kullandı.
Ligde zorlu günler geçiren Bursaspor, 28 puanla 15. sırada yer alıyor.
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