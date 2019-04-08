Gençlerbirliği sporcusu Avrupa Şampiyonu oldu...

Avrupa Şampiyonası 2019 Open Cup’ta Gençlerbirliği madalyaları topladı.
4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 29 ülkeden 361 kulüp ve 2.500 katılımcıyla Antalya’da sonuclandı.
Şampiyonaya tam manasıyla Gençlerbirliği sporcuları damga vurdu. Oynanan müsabakaların sonucunda aynı zamanda Gençlerbirliği Kick Boks Takım Antrenörü Başak Hürmeydan, Avrupa Şampiyonu oldu.
Sporcularımızın Gençlerbirliği'nin aldığı sonuçlar şu şekilde oldu:
Başak Hürmeydan:
Light contact Avrupa Şampiyonu
Point fighting Avrupa Şampiyonu
Kübra Varlık
Avrupa 2.si
Rabia Aygün
Avrupa 3.sü
Batuhan Tarlabölen
Avrupa 3.sü
Dilek Dumanlı
Avrupa 3.sü
Dilan Dumanlı
Avrupa 3.sü
olarak toplam 7 madalya kazandılar.
Amatör Branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Merdan Hürmeydan ise yaptığı açıklamada “Geçmişte olduğu gibi bugün de amatör branşlarda sporcular yetiştirmeyi kendine misyon edinmiş olan kulübümüz, yaptığı yatırımlar ve çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Antalya’da düzenlenen ve 29 ülkeden sporcuların yarıştığı Kick Boks Avrupa Şampiyonasında hem ülkemizi hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı canı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.
Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz; amatör branşlarda yüzlerce başarıya imza atmış, binlerce genci Türk sporuna kazandırmıştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kulübümüz, bu başarılarını sürdürecek ve gençlerimizin Gençlerbirliği kültürünü almış sporcular olarak ülkemizi başarı ile temsil etmeye devam etmesi için elinden gelen çabayı sürdürecektir.” dedi.
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