﻿
Gençlerbirliği sporcusu Avrupa Şampiyonu oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ SPORCUSU AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU...

Gençlerbirliği sporcusu Avrupa Şampiyonu oldu...

Avrupa Şampiyonası 2019 Open Cup’ta Gençlerbirliği madalyaları topladı

396 Okunma

Avrupa Şampiyonası 2019 Open Cup’ta Gençlerbirliği madalyaları topladı.

4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası 29 ülkeden 361 kulüp ve 2.500 katılımcıyla Antalya’da sonuclandı.

Şampiyonaya tam manasıyla Gençlerbirliği sporcuları damga vurdu. Oynanan müsabakaların sonucunda aynı zamanda Gençlerbirliği Kick Boks Takım Antrenörü Başak Hürmeydan, Avrupa Şampiyonu oldu. 

Sporcularımızın Gençlerbirliği'nin aldığı sonuçlar şu şekilde oldu:

Başak Hürmeydan:
Light contact Avrupa Şampiyonu 
Point fighting Avrupa Şampiyonu

Kübra Varlık
Avrupa 2.si

Rabia Aygün
Avrupa 3.sü

Batuhan Tarlabölen
Avrupa 3.sü

Dilek Dumanlı
Avrupa 3.sü

Dilan Dumanlı
Avrupa 3.sü

olarak toplam 7 madalya kazandılar.

Amatör Branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Merdan Hürmeydan ise yaptığı açıklamada “Geçmişte olduğu gibi bugün de amatör branşlarda sporcular yetiştirmeyi kendine misyon edinmiş olan kulübümüz, yaptığı yatırımlar ve çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Antalya’da düzenlenen ve 29 ülkeden sporcuların yarıştığı Kick Boks Avrupa Şampiyonasında hem ülkemizi hem de kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı canı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Cumhuriyet ile yaşıt kulübümüz; amatör branşlarda yüzlerce başarıya imza atmış, binlerce genci Türk sporuna kazandırmıştır. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de kulübümüz, bu başarılarını sürdürecek ve gençlerimizin Gençlerbirliği kültürünü almış sporcular olarak ülkemizi başarı ile temsil etmeye devam etmesi için elinden gelen çabayı sürdürecektir.” dedi.
Gençlerbirliği defansı ağır yaralı!
Fethi Yaşar'dan Ankaragücü'ne tesis sözü ve şampiyonluk planları
1
İbrahim Üzülmez: "Zor bir deplasmandan 3 puan aldık"
Gençlerbirliği, Süper Lig'e koşuyor
Orhan Kemal Erkılıç'ın mutlu günü
Dünden bugüne yardım kampanyaları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿