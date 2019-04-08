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Celalettin Alkan'ın acı günü
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CELALETTİN ALKAN'IN ACI GÜNÜ

Celalettin Alkan'ın acı günü

Ankaragücü eski yöneticisi Celalettin Alkan'ın babası Mümin Alkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

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Ankaragücü eski yöneticisi Celalettin Alkan'ın babası Mümin Alkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Klasspor olarak Merhuma Allah’tan rahmet, başta Celalettin Alkan ve ailesi olmak üzere tüm dostlarına başsağlı dileriz.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakiben 25 Mart Mahallesi SSK Blokları camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıya Mezarlığı’na defnedilecektir.
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