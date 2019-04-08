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Ertan Şahin'in acı günü...
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ERTAN ŞAHİN'İN ACI GÜNÜ...

Ertan Şahin'in acı günü...

Ankaragücü  Asbaşkanı Ertan Şahin’in babası Hüseyin Şahin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

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Ankaragücü  Asbaşkanı Ertan Şahin’in babası Hüseyin Şahin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Klasspor olarak Merhuma Allah’tan rahmet, başta Ertan Şahin ve ailesin olmak üzere tüm dostlarına başsağlı dileriz.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Karşıya Mezarlığı’na defnedilecektir.
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