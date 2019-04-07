Fethi Yaşar'dan Ankaragücü'ne tesis sözü ve şampiyonluk planları

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Eryaman Stadyumu’na gelerek Ankaragücü – Fenerbahçe maçını protokol tribünündeki yerinden izledi.

Son yapılan yerel seçimler sonucunda yeniden Yenimahalle Belediye Başkanlığına seçilen Fethi Yaşar, Eryaman Stadyumu’nda Klasspor mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor maçının ardından Ankara’ya dönüş yolunda kazan sonucunda vefat eden Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz adına daha önce tesis yapılacağını açıklayan Başkan Yaşar, “Batıkent’te yapacağımız tesisin düzenlenmesi yapılıyor. Bu sene sonuna kadar Ankaragücü’ne teslim ederiz gibime geliyor” dedi.

Yenimahalle’de yakın zamanda görkemli bir spor salonunun açılışını yapan Başkan Yaşar, “Kapalı spor salonumuz açıldı, artık daha büyük başarıları orada yakalayacağız. Yenimahalle olarak hentbolda önemli bir yerdeyiz. Gelecek sene orada şampiyonluğa oynayacağız. Basketbol ve voleybolda da Ankara’ya büyük bir hizmet verecek büyük bir arenayı kazandırdık. Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin amatör branşları da oradan yararlanacak” diye konuştu.

Ankara’da spor gelişirse şehre sevgiyi, barışı ve kardeşliği getireceğini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Spor, sanat ve kültüre hep beraber hizmet edeceğiz. Yerel yönetimlerin görevi budur” ifadesini kullandı.