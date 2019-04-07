Medipol Başakşehir bir engeli daha aştı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u ağırladı.

Lider Medipol Başakşehir, 50. dakikada Mossoro, 69. dakikada da Edin Visca'nın golleri ile karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir, puanını 61'e yükselterek en yakın rakibi Galatasaray'ın önünde 6 puan farkını korudu.

Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.

İlk Yarı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci Yarı

GOL 50. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Robinho, son çizgiden topu içeriye çevirdi. Kaleci Serkan'ı aşan topa Mossoro ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0

59. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Milosevic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Filipovic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla arka direk dibinden dışarıya gitti.

GOL 69. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro pasını ceza sahası içindeki Visca'ya verdi. Visca sağ çaprazdan önündeki rakibine rağmen topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

76. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken ve ceza sahası dışına açılan topa Jevtovic gelişine çok sert vurdu, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Atiker Konyaspor atağında Jevtovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak Mert Günok'tan sekti. Yakın mesafeden Yatabare topa vuramadı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada konuk ekibin atağında Zuta'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Serkan Çınar, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 85 Napoleoni), Robinho (Dk. 68 Adebayor)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Hadziahmetovic (Dk. 68 Hurtado), Jahovic (Dk. 68 Yatabare)

Goller: Dk. 50 Mossoro, Dk. 69 Visca (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 44 Hadziahmetovic, Dk. 60 Jevtovic (Atiker Konyaspor)