Akigo'dan deplasmanda kritik 3 puan

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe sahasında Akhisarspor'a 1-0 yenildi.
Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 88. dakikada Helder Barbosa attı.
Bu sonuçla Akhisarspor puanını 24'e yükseltti ve 17. sıraya çıktı. Göztepe ise 27 puanda kaldı.
Maçın önemli anları:
6. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın sağdan geliştirdiği atakta, Yasin Öztekin'in kafa vuruşu sonrası top direğe çarparak auta çıktı.
32. dakikada Poko'nun ara pasıyla hareketlenen Yasin Öztekin'in kaleye gönderdiği top, yandan auta gitti.
37. dakikadaki Akhisarspor atağından soldan çalımlarla ceza sahasına giren Manu'nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağın sahibi oldu.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
47. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla topla buluşan Borges'in vurduğu top direğin hemen yanından auta gitti.
64. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Bokila'nın vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
88. dakikada Akhisarspor öne geçti. Manu'nun sağdan geliştirdiği atakta Barbosa'nın gelişine vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 0-1
Karşılaşma, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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